Часть американских конгрессменов выступила против помощи Украине

Некоторые американские конгрессмены выступают против нового пакета помощи для Киева из-за негативного прогноза разведки США об украинском контрнаступлении. Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Недавно президент Соединенных Штатов Джо Байден направил запрос в законодательный орган о новом пакете помощи для Украины в размере $24 миллиардов.

Сообщается, что теперь часть республиканцев выступает против инициативы Байдена на фоне проваливающегося контрнаступления.

В газете сообщили о прогнозе американской разведки, которая считает, что украинские ВС не дойдут до Мелитополя. Сообщается также, что подобный прогноз спровоцировал несколько скандалов на закрытых заседаниях.

Журналисты также подчеркнули, что остальные республиканцы и демократы, в свою очередь, упрекают американскую администрацию в том, что та не отправила Киеву более мощное оружие для контрнаступления.