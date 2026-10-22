Волна «минирований» учебных заведений прошла в российском городе

В Новокузнецке 22 октября несколько учебных заведений получили ложные сообщения о минировании. Студентов отпустили домой, а к зданиям приехали полицейские с собаками — специалисты проверяли помещения на наличие опасных предметов. Об этом пишет VSE42.RU со ссылкой на телеграм-канале «GORODAD — NOVOKUZNETSK».

Волна сообщений о минировании накрыла Новокузнецк: 22 октября сразу несколько учебных заведений города получили анонимные сигналы об угрозе. Как сообщает телеграм-канал «GORODAD — NOVOKUZNETSK», читатели канала недоумевали: «Не знаете, что произошло, почему почти во всех колледжах минирование?»

По словам очевидцев, студентов отпускали с занятий. Один из комментаторов уточнил: «Говорят, сейчас несколько техникумов заминировали, всех с занятий отпустили». К зданиям прибыли полицейские с собаками — специалисты проверяли помещения на наличие опасных предметов. В канале также опубликовали видео с мест событий.

По данным источника, массовая эвакуация затронула такие учебные заведения, как НТТТ, НТЭТ, ККАСиЦТ, КИТ и КМТ. Официальных комментариев от правоохранительных органов на момент публикации не поступало.