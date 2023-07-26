Часть поселка Теткино в Курской области осталась без света из-за обстрела

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что часть поселка Теткино остался без света после обстрела со стороны ВСУ. Об этом он написал в своих соцсетях. В результате – повреждены частные домовладения, в которых выбиты окна.

«В результате повреждения линии электропередачи часть поселка обесточена. Кроме того, осколками повреждены окна и изгородь одного домовладения. Обязательно поможем собственнику с ремонтом», – написал Старовойт.

По его словам, всего со стороны Украины насчитали пять прилетов. Старовойт отметил, что специалисты в скором времени восстановят подачу электроэнергии.

Поселок Теткино расположен в Глушковском районе Курской области. Она регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Власти регулярно занимаются восстановлением повреждений.

С начала специальной военной операции РФ на Украине приграничные регионы попадают в зону обстрела. Часто украинские военные используют беспилотники и артиллерию. Также фиксируются случаи запуска ракет. Под обстрел попадают Белгородская, Курская и Брянская области.

В марте 2023 года из обстрела поселка Теткино погиб местный житель. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.