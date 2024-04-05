Чаус: в Часов Яре сложилась сложнейшая ситуация за все время СВО

Ситуация в городе Часов Яре является «самой сложной» для украинской стороны за все время российской СВО за счет усиления наступления ВС РФ. Соответствующее заявление сделал назначенный Киевом глава местной военной администрации Сергей Чаус, его слова передает украинское издание «Обозреватель».

По словам Чауса, ситуация в городе на сегодняшний день является самой сложной для украинской стороны. Он подчеркнул, что обстрелы лишь усиливаются с каждым днем, а сегодняшний он назвал «безумным».

Согласно информации Чауса, пострадавших среди населения в результате российской атаки нет. Тем не менее в городе возникло большое количество пожаров и было повреждено множество объектов инфраструктуры, сообщил он. Глава военной администрации подчеркнул, что чувствуется усиление российского наступления.

Чаус также отметил, что в четверг в городе работал лишь 1 магазин, из-за чего «базовые потребности» местных жителей могут обеспечиваться только точечно. Он заявил, что возникла сложная ситуация с обеспечением воды для горожан.