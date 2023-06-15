Чеченский батальон «Запад-Ахмат» Минобороны РФ приступил к службе в Белгородской области

Личный состав батальона «Запад-АХМАТ» заступил на службу в Белгородской области с целью обеспечения охраны границ региона. Об этом в четверг, 15 июня, сообщил в своих соцсетях глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава региона отметил, что с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, Министерством обороны России, Пограничным управлением ФСБ РФ по Белогородкой и Воронежской областям, Росгвардией взаимодействует депутат Госдумы РФ, его соратник Адам Делимханов и начальник отдела МВД РФ Курчалоевскому району Чечни Рустам Агуев.

«Мы приложим все усилия для этого. Жители прилегающих к границе с Украиной территорий могут быть спокойны. Ребята из батальона «Запад-АХМАТ» МО РФ совместно с другими силовыми подразделениями и службами РФ позаботятся об их безопасности. Кто посягнет на наши границы, получит молниеносный ответ», – написал Кадыров.

Он подчеркнул, что бойцы батальона будут обеспечивать безопасность на территории КПП у села Казинка Гайворонского направления, куда в мае незаконно проникли украинские диверсанты.

4 июня Кадыров предложил Минобороны РФ направить в Белгородскую область чеченские подразделения на фоне регулярных обстрелов территорий региона, а также инцидента с проникновением ДРГ.

В среду, 14 июня, ряд украинских СМИ сообщил о гибели депутата ГД РФ Адама Делимханова в результате атаки на Запорожскую область. Позже российские источники, в частности, депутаты Госдумы Вячеслав Володин и Андрей Картаполов опровергли эту информацию. По их словам, Делимханов был ранен, но жив и чувствует себя хорошо.

В этот же вечер Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором он и Делимханов обсуждают обстановку на фронте. Сам Делимханов, комментируя фейки о нем, заявил, что украинские СМИ не умеют брать на себя ответственность за последствия.