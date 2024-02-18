Чехия нашла зарубежных поставщиков 800 тысяч артснарядов для ВСУ

Чехии удалось найти за рубежом возможности для поставок сотен тысяч артснарядов с быстрой доставкой на Украину при наличии финансирования от партнеров. Соответствующее заявление сделал президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции, прошедшей накануне, передает информагентство ЧТК .

По словам чешского лидера, стране удалось идентифицировать 500 000 боеприпасов 155 миллиметров и еще 300 000 боеприпасов калибра 122 миллиметра. Он подчеркнул, что данное вооружение может быть доставлено Киеву за несколько недель, но только, если западные партнеры обеспечат средства для этого.

Павел описал текущую ситуацию на Украине как сложную. Он отметил, что она сильно изменилась с 2023 года, и не в пользу Киева. Чешский президент указал на то, что РФ учится на своих ошибках, адаптирует тактику и экономику под ситуацию на фронте. По мнению Павела, коллективный Запад должен ответно улучшить свою помощь для Киева – поддержать его вооружением из всех возможных источников.