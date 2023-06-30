Чехия обвинила Венгрию и Польшу в блокировании помощи для украинских беженцев

По утверждению чешского премьер-министра, представители этих двух стран последовательно отвергают любые тексты, в которых есть слово «миграция». И это препятствует помогать тем государствам, которые принимают у себя украинцев, сбежавших за рубеж от ужасов войны.

По словам Петра Фиалы, именно такой подход поляков и венгров препятствует выработать эффективный подход к миграции на территории Евросоюза. Ранее чехи добились того, что в документ было внесено положение о финансовой поддержке всех тех стран, которые размещают на своей территории украинцев. Но его заблокировали, вопреки интересу большинства государств, входящих в содружество.

Его слова привели РИА Новости. Фиал также понадеялся, что в будущем позиция Польши и Венгрии изменится.