Чехия всецело поддерживает Украину в ее противостоянии с Россией, но направлять своих военнослужащих туда не намерена, сообщает агентство ЧТК со ссылкой на премьер-министра республики Петра Фиалы.

Таким образом глава чешского правительства отреагировал на довольно громкое заявление своего словацкого коллеги Роберта Фицо. Накануне последний сообщил, что на основании двусторонних соглашений с Украиной сразу несколько стран НАТО в Евросоюзе якобы рассматривают вероятность отправки войск на помощь Киеву.

«Премьер Петр Фиала заявил о том, что Чехия не собирается направлять своих военнослужащих на Украину. По словам Фиалы, на саммите в Париже предполагается обсуждение не только поставок боеприпасов и оборудования, но и создание долгосрочных производственных мощностей в оборонной промышленности в Европе и на Украине, а также помощь в обучении украинских военнослужащих», — сообщает агентство.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.