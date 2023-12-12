Чехия призвала запугивать Россию ради избежания войны с ней

Избежать потенциального военного столкновения с Россией можно только при помощи ее запугивания. Соответствующее заявление сделал начальник чешского Геншаба Карел Ржегка, его слова передает информационное агентство ЧТК.

Чешский военный заявил, что России нужно продемонстрировать способность и волю государства к самозащите. Он также уточнил, что речь идет не о какой-либо декларации, а «настоящем» способе убедить российскую сторону в том, что конфликт бесполезен.

Ржегка обозначил, что вооруженный конфликт с Россией не является чем-то, что нельзя себе представить, но в то же время, в данный момент это неправдоподобно. Он призвал продолжать поддержку Киева, так как, по его мнению, она «выигрывает время» для Европы.