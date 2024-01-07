Чехия сократит участие военных в зарубежных миссиях в 2024 году

Количество активных военных из Чехии в зарубежных миссиях будет значительно сокращено в текущем году. Об этом сообщило информагентство РИА Новости со ссылкой на эфир «Чешского радио» .

Представители местного Генерального штаба сообщили о том, что в первую очередь данное сокращение произойдет за счет уменьшения чешских военных в группировке НАТО в Словакии – командование будет передано от Чехии к Испании. Военные также отметили, что военнослужащие в данный момент принимают участие в 14 миссиях по всему миру.

Сообщается, что количество чешских военных в текущем году будет уменьшено более чем вдвое – с 450 до всего 200 военнослужащих в контингенте Североатлантического альянса на территории Словакии.