Чехия требует вернуть от России 2,4 миллиона долларов

Министерство иностранных дел Чехии направил в пражский суд иск против России о возвращении 53 млн крон (2,4 млн долларов). Об этом в среду, 26 июля, сообщил глава МИДа Ян Липавский.

По данным чешской стороны, РФ якобы незаконно обогатилась за последние три года в вопросе аренды земельных участков. Липавского цитируют ЧТК.

Ранее Чехия отправляла РФ досудебную претензию, на что российская сторона, по словам министра, не отреагировала.

«Мы можем подтвердить, что дипломатический сервис, организация, финансируемая МИД, сегодня направила иск в городской суд Праги против Российской Федерации. Иск касается возврата неосновательного обогащения за последние три года, которое превышает 53 миллиона крон», – сказал Липавский.

Правительство Чехии обвиняет Россию в использовании земельных участков на территории страны не по их прямому назначению (не для ведения дипломатической деятельности). Кабмин ранее отменил соглашение о безвозмездном предоставлении этих участков российский дипмиссии.

Речь идет о земле, на которой расположены комплекс бытовых зданий на Швайгеровой в Праге, а также помещения бывших генеральных консульств в Карловых Варах и Брно. Еще в мае 2022 года здания бывших посольств России лишились дипломатического статуса по решению МИДа Чехии.

Нынешний кабмин Чехии утверждает, что РФ использовала эти участки якобы не по их прямому назначению, поэтому повода для их дальнейшего бесплатного предоставления нет.

Дипломатические отношения между Россией и Чехией ухудшились в 2021 году после того, как чешская сторона обвинила российскую в причастности спецслужб РФ ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице, который произошел в 2014 году. Тогда Чехия выслала 18 российских дипломатов из страны.

Еще больше отношения между странами накалились из-за спецоперации РФ на Украине. Чехия также как и другие страны активно оказывает военную помощь Украине и направляет на нужды ВСУ средства.