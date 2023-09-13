Чехия, вслед за Германией, отказалась выдавать украинских уклонистов от воинской службы

Чехия не будет выдавать Украине ее граждан, уклоняющихся от воинской службы, сообщает новостной портал idnes.cz.

В публикации говорится, что таков общеевропейский подход по отношению к иностранным гражданам, которые скрываются от службы в армии.

Ранее о своем решении не выдавать украинских уклонистов заявили Германия и Венгрия.

При этом пресс-секретарь чешского министерства юстиции Владимир Ржепка заявил, что «выдача» может производиться в индивидуальном порядке, если будет установлено, что уклонист совершил преступление в гражданской сфере.

В таком случае украинские власти должны подать запрос на экстрадицию конкретного человека.