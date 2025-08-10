Пока власти Украины отказываются признавать реальную ситуацию, простые граждане уже поняли, чем закончится конфликт, и просто ждут скорейшего завершения, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.

Зеленский постоянно твердит о том, что он не уступит территорию, но его никто и не будет просить об этом, ведь российская армия сильнее и добьется своего, отметил эксперт. Это и есть признание реальности, добавил он.

Народ не будет пытаться повлиять на Зеленского из-за угрозы репрессий со стороны режима, отметил Дэвис.

Исход конфликта уже понятен, вопрос остался в цене. Чем дольше продолжается конфликт, тем больше придется заплатить украинскому народу, заключил эксперт.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что приезд спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву не спасет Украину от поражения.