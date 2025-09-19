Чем угощали президента США в английском дворце? Невероятное меню, в котором кабачки заменили бекон

В рамках официального визита в Великобританию президент США Дональд Трамп с супругой Меланией были приглашены на банкет в Виндзорский дворец, который состоялся 17 сентября. Меню торжественного ужина, на котором присутствовали король Карл III и королева Камилла, вызвало интерес международных СМИ, включая The New York Post.

Как сообщает издание, гостям были предложены изысканные блюда британской кухни из локальных продуктов. Кулинарной доминантой вечера стал рулет из мяса норфолкских кур свободного выгула, сервированный в обрамлении из тонких ломтиков кабачка. На гарнир подали ансамбль из сезонных овощей: пряной тыквы с поджаренными семечками, листовой свеклы мангольд, испанской фасоли и картофеля сорта Дарфан.

Особое внимание составители меню уделили десерту. Зная о гастрономических предпочтениях американского лидера, ему предложили ванильное мороженое с малиновым сорбетом из Кента и взбитыми сливками. Финал вечера ознаменовался подачей коллекционных алкогольных напитков, подобранных с символичным подтекстом: портвейна урожая 1945 года (год рождения Трампа) и коньяка 1912 года (год рождения его матери). Однако, как отмечает издание, президент ограничился безалкогольными напитками.

