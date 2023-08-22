Черногория присоединилась к декларации G7 по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к декларации G7, разработанной на саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом украинский лидер сообщил во вторник, 22 августа, в своих соцсетях.

22 августа Зеленский провел встречу с президентом Черногории Яковом Милатовичем в рамках саммита «Украина-Балканы». По словам президента Украины, с черногорским коллегой обсудили «формулу мира» и подготовку к Глобальному саммиту мира.

«На встрече с президентом Яковом Милатовичем поблагодарил Черногорию за гуманитарную, военную и политическую поддержку, а также за присоединение к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины», – написал Зеленский.

Помимо Черногории, к декларации «Большой семерки» присоединился Люксембург.

Саммит НАТО проходил с 11 по 12 июля в столице Литвы. В нем приняли участие главы всех членов Североатлантического альянса, а также президент Украины Зеленский по приглашению. Он ожидал, что в рамках этого саммита Украину сделают полноправным участником блока, однако этого не произошло.

Вместо приглашения в НАТО страны «Большой семерки» создали совместную декларацию о поддержке Украины. В G7 входят Великобритания, США, Канада, Франция, Германия, Япония, Италия и Европейский союз.

В декларации отмечалось, что Украина получит обязательства в сфере безопасности, однако конкретных сроков вступления страны в блок в ней нет.

Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО 30 сентября 2022 года.