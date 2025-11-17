Черногория вызвала российского посла: в Подгорице заявили о неприемлемом вмешательстве

МИД Черногории вызвал посла России Александра Лукашика для решительных объяснений. Власти страны расценили его публичные заявления как неприемлемое вмешательство в свои внутренние дела и суверенную внешнюю политику. Об этом сообщает ТАСС.

Поводом для жесткой дипломатической реакции стали комментарии Лукашика после решения парламента Черногории присоединиться к программе НАТО по обучению и поддержке украинских вооруженных сил. Российский дипломат оценил этот шаг как враждебный, ведущий к углублению кризиса в двусторонних отношениях.

В ответном заявлении черногорский МИД подчеркнул, что страна самостоятельно определяет свой внешнеполитический курс. Официальные лица прямо заявили, что не потерпят ущемления достоинства государственных институтов. Москве дали понять, что любые повторные высказывания подобного рода будут рассматриваться как откровенно враждебные действия со всеми вытекающими последствиями.

