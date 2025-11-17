«Миссия будет выполнена»: Дмитрий Медведев заявил о сроках завершения СВО

Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция будет идти до полного достижения Россией своих целей. С таким заявлением он выступил перед активистами «Молодой Гвардии», отправляющимися в зону боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев четко обозначил условие завершения спецоперации. По его словам, боевые действия продлятся ровно столько, сколько потребуется для выполнения всех поставленных задач.

Свое заявление он сделал в Москве на слете «Молодой Гвардии», посвященном 20-летию организации. Обращаясь к активистам, которые направляются в зону проведения СВО, Медведев поблагодарил их за работу и пожелал успехов в новой миссии. Он подчеркнул, что проявление мужества и помощь стране неотделимы от необходимости беречь себя.

