Чернышенко предложил рейтинговать российские отели

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предложил ввести в рейтингование отелей в стране. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера.

Инициатива предполагает создание соответствующего списка отелей и гостиниц, который поможет установить соответствующее ценообразование.

В аппарате вице-премьера добавили, что данный вопрос Чернышенко обсудил с министром экономического развития России Максимом Решетниковым в рамках стратегической сессии по туризму.

«Заместитель председателя правительства предложил проработать и внедрить рейтингование коллективных средств размещения, которое будет предполагать и соответствующий порядок ценообразования», – следует из сообщения.

По словам Чернышенко, туризм в России имеет большой потенциал. Он отметил, что это подтверждает рост доли в ВВП и спрос жителей РФ на туристические продукты.

Также, подчеркнул вице-премьер, важно выполнять цели и задачи, установленные национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства».

В мае Министерство экономического развития РФ сообщило, что в стране ожидается повышение стоимости проживания в гостиницах в летний период. В среднем, по данным ведомства, цены поднимутся на 8% относительно показателей 2022 года.

По данным открытых систем онлайн-бронирования, средняя стоимость номера в трехзвездочном отеле в июле 2023 года составит около 4,7 тысяч рублей, но эта сумма может меняться в зависимости от региона.