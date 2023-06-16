Чернышенко рассказал, сколько учебных заведений необходимо восстановить в новых регионах РФ

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что в новых регионах России необходимо восстановить семьсот объектов научно-образовательной инфраструктуры. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Активно ведутся работы по восстановлению инфраструктуры. Заявленная потребность – 700 объектов», – сказал Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что в 2023 году правительство окажет государственную поддержку высшим учебных учреждениям новых регионов России для развития материально-технической базы. По словам Чернышенко, в нынешнем году на эти нужды выделят 2 миллиарда рублей. Эту сумму, в частности направят на развитие дизайн-центров и на создание инжиниринговых центров.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 13 июня. Он продлится до 17 июня.

В России 89 регионов. Территории Донбасса – ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, стали частью РФ в результате сентябрьских референдумов о присоединении к государству.

5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении новых регионов в РФ.

15 июня Государственная Дума РФ проект об интеграции новых регионов в систему спорта во втором чтении. Поправки ускорят процесс интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в систему российского спорта.