Чернышов поздравил Собянина с победой на выборах

Кандидат на пост московского мэра Борис Чернышов поздравил с победой на выборах Сергея Собянина, победившего в голосовании, и сохранившего пост мэра столицы. Об этом сообщили РИА Новости .

Чернышов признал, что ему было трудно соперничать с Собяниным, и поздравил его с очередным назначением. Он заявил, что первое место является для оппонента «заслуженным».

В результате расшифровки данных дистанционного голосования на выборах столичного мэра, Собянин набрал более 2 млн голосов. Второе место занял Леонид Зюганов, набравший более 200 тыс голосов. Чернышов же занял 3-е место, собрав почти 160 тысяч.

Мэр Москвы был избран в единый день голосования, прошедший в большей части российских регионов с 8 по 10 сентября. Отдать свой голос можно было как посетив участок, так и в дистанционном формате.