Решение западных союзников отказаться от помощи Киеву обернется для него полным провалом, пишет чешское издание Seznam zprávy.

В этом уверены все эксперты издания, их прогнозы разнятся только в сроках и в том, как будет выглядеть крах киевского режима.

«Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что если мы сейчас остановим всю помощь, до к концу 2025 года Россия подойдет к словацким границам», – полагает главный научный сотрудник Института международных отношений Матуш Галас.

Белорусский аналитик Александр Класковский считает, что без западной помощи Украина продержится всего несколько месяцев.

Михал Сметана из Института международных исследований факультета социальных наук Карлова университета уверен, что Украине через несколько месяцев придется пойти на переговоры с Кремлем, и в этом случае Киеву придется уступить ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в их административных границах.

Ян Лудвик, также преподаватель Карлова университета, считает, что даже усиление западной помощи не гарантирует Украине победы.