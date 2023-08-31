По словам обозревателя одной из чешских газет Яна Махачека, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует пойти на уступки территорий для окончания конфликта в стране. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он отметил, что новые поставки западного вооружения не дадут возможность киевскому режиму использовать ситуацию на фронте в свою пользу.

По мнению эксперта, преимущество все равно останется за воздушными силами и системами ПВО России.