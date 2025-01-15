Чешский премьер Фиала объявил о завершении модернизации нефтепровода TAL

Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о завершении модернизации нефтепровода TAL, который теперь способен полностью удовлетворить потребности страны в нефти, пишет агентство Reuters.

Отмечается, что этот шаг ознаменовал важный этап в стремлении Чехии избавиться от зависимости от российского трубопровода «Дружба».

«Это решающий момент для Чешской Республики, потому что Россия больше не может шантажировать нас [поставками энергоносителей]», — сказал Фиала.

Несмотря на то, что процесс сертификации нового трубопровода еще не завершен, Чехия готова полагаться на TAL в случае возможных перебоев с поставками по «Дружбе».

4 декабря прокачка нефти в Чехию по нефтепроводу «Дружба» была приостановлена, однако уже 6 декабря поставки возобновились. Ожидается, что компания Mero увеличит объемы поставок по модернизированному трубопроводу TAL во втором квартале 2025 года.

Трубопровод TAL соединяет портовый город Триест в Италии с Германией, обеспечивая нефтяное снабжение Чехии через трубопровод Mero Pipeline.

«Дружба» имеет две ветки, одна из которых (южная) проходит через белорусский Мозырь, Украину, Венгрию, Словакию и Чехию, а другая (восточная) — направляется в Польшу и Германию. Работа последней была приостановлена из-за санкций Евросоюза.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала уже заявлял о готовности страны перейти на западную нефть в случае прекращения поставки нефти по «Дружбе» из России.