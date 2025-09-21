Чешский президент Павел призвал «ответить России» и сбивать ее самолеты
Президент Чехии: НАТО должно сбивать российские самолеты при нарушении границ
Президент Чехии Петр Павел заявил, что предполагаемые нарушения воздушного пространства стран НАТО со стороны России значительно повышают напряженность в Европе. По его словам, альянс обязан реагировать адекватно, включая возможность применения силы, пишет Novinky.
«В том числе и военным ответом. Россия очень быстро поймет, что совершила ошибку и перешла границы дозволенного. К сожалению, она балансирует на грани конфликта, но уступать злу просто невозможно», — сказал Павел в эфире чешского телевидения, его слова цитирует портал Novinky.
Глава Чехии подчеркнул, что вторжение в воздушное пространство — это повод активировать механизмы защиты, в том числе рассматривать вариант сбивания самолетов.
«Россия будет вести себя так, как мы ей позволим», — отметил он.
Ранее Минобороны России сообщило, что самолеты выполняли плановый перелет в Калининградскую область в полном соответствии с международными нормами.
До этого сообщалось, что аналитики объяснили временное затишье в действиях Трампа.