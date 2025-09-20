Аналитики объяснили временное затишье в действиях Трампа

Западные обозреватели полагают, что сдержанная реакция Вашингтона на сообщения о якобы пересечении воздушного пространства стран ЕС российскими самолетами и налетах беспилотников свидетельствует о том, что президент США Дональд Трамп фактически отстранился от внешней политики и сконцентрировался на внутренних вопросах.

Как отмечает агентство Reuters, американский лидер несколько часов воздерживался от комментариев по последнему инциденту, а затем лишь заявил, что ситуация может обернуться «большими проблемами». После недавнего происшествия в Польше Трамп ограничился лаконичной записью в своем приложении Truth Social: «Ну вот и все!».

Агентство указывает, что после активных дипломатических шагов в начале года американский президент в последние недели практически отошел от международной повестки. Вместо этого он позволил союзникам взять инициативу на себя, ограничившись в ряде случаев расплывчатыми обещаниями о поддержке со стороны США.

По данным экспертов, Трамп сосредоточил усилия на внутренних направлениях — борьбе с преступностью, противодействии тому, что он называет «левым экстремизмом», а также пересмотре крупных иммиграционных программ. Он возвращается в привычную форму, отмечают аналитики.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги и бывший дипломат Аарон Дэвид Миллер предположил, что американский лидер осознал сложность международных конфликтов. Трамп не намерен предпринимать шаги, пока не убедится, что вложенные ресурсы и политический капитал принесут отдачу, пояснил эксперт.

В то же время ряд европейских дипломатов в частных беседах в Вашингтоне выразили недовольство изменчивым отношением Трампа к России. По их словам, такая позиция может подтолкнуть Москву к более дерзким шагам, если она почувствует ослабление американского вовлечения.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что НАТО считает целью сбитых дронов в Польше логистический центр в Жешуве.



