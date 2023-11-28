Чешский президент Павел: Запад не выполнил свои обещания Украине о должной помощи

Украинское правительство столкнулось с огромными сложностями, так считает Петр Павел. Все потому, что западные государства не оказали должную военную поддержку. Вдобавок, в них самих растет неуверенность по части продолжения оказания такой помощи. В то же время на носу зима, которая станет крайне сложной для украинцев из-за поврежденной инфраструктуры.

«Мы не сдержали обещания по вопросу снабжения снарядами для артиллерии, подготовка пилотов для F-16 не идет должными темпами», - заявил президент в своем интервью газете Corriere della Sera.

Все это в совокупности подрывает боевой дух у украинских военных, и не дает им планировать свои действия на длительный срок. А при еще большем сокращении помощи Украине их разочарование будет только нарастать.