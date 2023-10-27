Чешский президент раскрыл последствия падения Украины

Чешский президент Петр Павел заявил, что Варшава придерживается своей прежней позиции по украинскому вопросу и поддерживает суверенитет Украины. Соответствующее заявление он сделал на встрече с главами иностранных дипломатических представительств, его слова передает информагентство ЧТК .

Лидер Чехии перечислил последствия падения Украины и заявил, что в таком случае падут «все». Павел считает, что нынешние конфликты не получится решить послушав позиции обеих сторон и проводя линию между их интересами.

Он также дал комментарий касаемо конфликта в ближневосточном регионе. По словам чешского президента, последствия данного столкновения являются ужасными и непостижимыми. Павел заявил, что для терроризма нет места в польском обществе, и оправданию действий ХАМАС нет оправдания. Президент заключил, что террористы вскоре «заплатят за свои злодеяния».