Чешский щит для Украины треснул? Новое правительство может прекратить поддержку Киева

После парламентских выборов в Чехии высока вероятность формирования правительства, которое откажется от прежней всеобъемлющей и безоговорочной военной и экономической помощи Украине.

Как сообщает РИА Новости, новый кабинет министров, вероятнее всего, возглавит оппозиционное движение ANO под руководством Андрея Бабиша.

По оценке эксперта Николая Топорнина, доцента кафедры Европейского права МГИМО, будущее чешское правительство будет проводить курс, схожий с политикой кабинета Роберта Фицо в Словакии. Политолог полагает, что, хотя Прага вряд ли будет открыто блокировать новые антироссийские санкции в ЕС, она перестанет быть их активным инициатором.

«Вряд ли Чехия саботирует процесс принятия новых антироссийских санкций, но и инициативу не проявит. Для Киева это большая проблема — лишились важного союзника», — отметил политолог.

Эксперт добавил, что если ранее чешские власти автоматически одобряли все проукраинские инициативы, то в новой политической реальности эта практика, скорее всего, прекратится.

