Четвертая страна поддержала кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека НАТО

Глава французского правительства Габриэль Атталь заявил, что власти поддерживают кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и хотят видеть его в качестве нового генерального секретаря НАТО.

Венгрия отказалась поддерживать кандидатуру Рютте, а вскоре политологи усомнились, что ему удастся пробиться на пост генсека НАТО. Однако неожиданно для многих большую поддержку нидерландскому премьеру выразили во Франции. Это уже четвертая страна, которая предварительно одобрила Рютте.

«Очевидно, что мы поддерживаем кандидатуру Марка Рютте в отношении НАТО с учетом его опыта и способности действовать в интересах нашей коллективной безопасности, что он показал на своем посту», — заявил Атталь на совместной пресс-конференции с Рютте.

Впрочем, большая часть политологов все-таки еще ставит на Рютте. Ведь ему ранее оказали поддержку США, Германия и Великобритания. Для выдвижения кандидатуры нужна поддержка не менее трех стран-участников НАТО.

Напомним, что долгое время кресло генсека Североатлантического альянса занимал Йенс Столтенберг. Он должен был уйти 1 октября 2022 года, однако на фоне событий на Украине остался до 1 октября 2024-го. Однако в истории Столтенберг не единственный, кто сидел на посту в НАТО так долго. Рекордный срок пребывания в должности был как раз у нидерландца Йозефа Лунса: он являлся генеральным секретарем альянса 13 лет. Столтенберг имеет стаж в 9 лет.

Ранее сообщалось, что голландский премьер Рютте может не получить пост генсека НАТО из-за низких расходов Нидерландов на оборону.