Четвертый сенатор-демократ призвал Байдена выйти из предвыборной гонки
Фото: [U.S. Department of Homeland Security]
Сенатор Шеррод Браун из штата Огайо призвал президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, сообщает телеканал NBC News.
Таким, образом он стал четвертым сенатором из Демократической партии, который обратился к Байдену с подобным обращением. Ранее это сделали Джон Тестер, Питер Уэлч и Мартин Хайнрик.
По данным телеканала, уже более 30 конгрессменов потребовали от Байдена снять свою кандидатуру.
Демократам сложно будет выдвинуть другого кандидата, если Байден сам не откажется от участия в выборах. Однако 81-летний президент упорствует, заявляя, что лучшего кандидата, чем он сам, нет.
Ранее сообщалось, что и без того находящийся не в лучшей физической форме Байден заразился коронавирусом.