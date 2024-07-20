Четвертый сенатор-демократ призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

Таким, образом он стал четвертым сенатором из Демократической партии, который обратился к Байдену с подобным обращением. Ранее это сделали Джон Тестер, Питер Уэлч и Мартин Хайнрик.

По данным телеканала, уже более 30 конгрессменов потребовали от Байдена снять свою кандидатуру.

Демократам сложно будет выдвинуть другого кандидата, если Байден сам не откажется от участия в выборах. Однако 81-летний президент упорствует, заявляя, что лучшего кандидата, чем он сам, нет.

Ранее сообщалось, что и без того находящийся не в лучшей физической форме Байден заразился коронавирусом.