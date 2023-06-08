Число пострадавших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС увеличилось до 23

До 23 человек увеличилось число пострадавших из-за прорыва дамбы на Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщило ТАСС со на министра труда и социальной политики области Аллу Бархатнову.

По данным источника, 21 человек госпитализирован с переохлаждением и различными травмами.

«Общее количество госпитализированных – 29– сказала Бархатнова.

В ночь на 6 июня ВСУ подорвали верхнюю часть Каховской гидроэлектростанции, в результате чего произошел бесконтрольный сброс днепровской воды. Сразу же затопило город Новая Каховка, еще в 18 населенных пунктов также прибыла вода. 30 деревень и сел находятся в зоне риска.

Москва обвинили в подрыве киевский режим. Киев, в свою очередь, обвиняет Россию.

6 июня Россия созвала срочное заседание Совбеза ООН, где была поднят вопрос об инциденте на Каховской ГЭС.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ввел в регионе режим ЧС. Жителей подтопленных территорий эвакуируют.

Всего, по информации генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, без крыши над головой остались порядка 16 тысяч мирных жителей.