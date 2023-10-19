Число заложников ХАМАС возросло до 203 человек

По данным израильских военных, в плену у боевиков находятся 203 человека. За период обострения конфликта погибло 306 военнослужащих. Такую информацию раскрыл пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари на брифинге 19 октября.

«На данный момент мы уведомили семьи 306 бойцов ЦАХАЛа и семьи 203 похищенных», – сказал Хагари.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября после того, как боевики исламистского радикального движения ХАМАС выпустили по Израилю порядка пяти тысяч ракет из сектора Газа.

Кроме того, они вторглись на территорию Израиля, открыв огонь по мирным гражданам, которые в этот день отдыхали на фестивале электронной музыки Nature Party. Оттуда боевики увезли людей в плен, которых сейчас прячут в секторе Газа.

В ответ на агрессию со стороны палестинской группировки Израиль объявил о масштабных атаках Газы, а также о намерении провести наземную операцию. На данный момент известно о гибели 3478 человек в секторе Газа. Ранения среди палестинского и израильского населения получили больше тысячи человек.

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