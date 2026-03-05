«Чистка по-варшавски». Польша депортировала из страны почти 100 украинцев

В Польше прошла широкомасштабная операция по задержанию иностранных граждан, находящихся в стране с нарушением закона. В результате рейдов среди задержанных оказались порядка 100 граждан Украины. Об этом информирует Polskie Radio (PR), ссылаясь на главу Министерства внутренних дел республики Марцина Кирвински.

«Около 1800 проверок и почти 140 задержаний по всей Польше. Было проведено 130 процедур, предписывающих иностранцам покинуть страну», — написал глава польского министерства в соцсети Х.

Как уточнили в пограничной службе, в 110 случаях запущены разбирательства, обязывающие людей покинуть республику из-за нелегального пребывания. Еще 20 лиц получили предписания о немедленной депортации — эти граждане были признаны угрозой для национальной безопасности Польши.

Ранее сообщалось о том, что Варшава потратила на украинцев более $2,2 млрд в 2025 году.