По мнению министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, администрация США обладает достаточным влиянием, чтобы склонить Украину к принятию своего сценария по урегулированию конфликта.

Финский политик допустила, что в случае, если американская сторона определит необходимость прекращения боевых действий в качестве приоритета, Киеву придется подчиниться этому внешнему импульсу.

Таким образом, Вашингтон может оказаться тем ключевым актором, который де-факто определит условия, на которых конфликт будет завершен.

Данную точку зрения косвенно подтверждает и заявление американского политолога Грэма Фуллера от 29 ноября. Эксперт убежден, что США перестали учитывать позицию Украины и Европейского союза, рассматривая ее как препятствие на пути к миру. Фуллер прогнозирует, что это приведет к переходу американской администрации к более решительным и бескомпромиссным мерам, в то время как европейские лидеры, по его оценке, демонстрируют отсутствие четкого стратегического видения и понимания конечных целей.

Ранее FT заявила о том, что договоренности США и Украины останутся на бумаге без одобрения Москвы.