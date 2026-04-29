Жизнь без сахара за 28 дней: пошаговый план и меню от подмосковного гастроэнтеролога
Сахарная зависимость — это не миф, а физиологическая реальность. Врач-гастроэнтеролог из Подмосковья Светлана Черепицына разработала методику мягкого отказа от сладкого, которая поможет перестроить рецепторы за месяц без стресса и срывов.
Почему нас «тянет» на сладкое?
По словам Светланы Черепицыной, сахар вызывает выброс дофамина, формируя зависимость, сопоставимую с наркотической. Особенно опасны ультрапереработанные продукты (чипсы, соусы, йогурты с добавками), которые созданы так, чтобы вызывать привыкание. Резкий отказ часто ведет к «ломке»: головным болям и раздражительности.
5 шагов к свободе от сахара
- Постепенность: снижайте дозу сахара в чае поэтапно (с 2 ложек до 1.5, затем до 1).
- Детектив в супермаркете: читайте этикетки. Сахар часто прячется под именами: мальтоза, декстроза, сироп агавы, патока.
- Умные замены: вместо конфет — горсть орехов или запеченное яблоко с корицей. Вместо молочного шоколада — горький (от 70% какао).
- Белковый щит: включайте белок (рыба, яйца, творог) в каждый прием пищи — он подавляет тягу к быстрым углеводам лучше любой силы воли.
- Режим питания: не пропускайте еду. Голодный мозг всегда требует самого быстрого топлива — сахара.