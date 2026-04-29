Прочь из квартиры: дизайнер из Подмосковья назвала мебель, которая ворует ваше пространство

Маленькая квартира часто превращается в тесную коробку не из-за нехватки метров, а из-за привычки покупать «статусные» предметы интерьера. Дизайнер Маргарита Стритович составила список мебельных «антигероев», от которых стоит избавиться прямо сейчас, чтобы начать дышать полной грудью, пишет REGIONS .

Главные «пожиратели» места в гостиной

По мнению эксперта, многие покупают мебель по инерции, не задумываясь о её реальной функции.

Журнальный столик: дизайнеры называют его «убийцей голеней». В 70% случаев он служит лишь парковкой для ключей и пультов.

Замена: приставной столик на колесиках или узкая консоль за диваном.

Открытые стеллажи: идеальны на фото, но в жизни — бесконечный источник пыли.

Совет: оставьте открытыми не более 30% полок, остальное закройте фасадами.

Угловые шкафы-горки: наследие 90-х, которое превращается в «черную дыру» для хлама и просроченных лекарств.

Замена: встроенные системы хранения во всю стену.



Вещи, которые создают визуальный шум

Иногда дискомфорт вызывают мелкие детали или предметы «с историей», которые не вписываются в современный быт.

Десятки подушек на диване: если их больше трех, диван превращается в филиал магазина белья. Гости все равно скидывают их на пол, чтобы сесть.

Громоздкое кресло-качалка: ностальгический артефакт, который чаще всего работает вешалкой для одежды.

Ковер с длинным ворсом: «магнит» для аллергенов и крошек. Белый пушистый ворс быстро становится серым и неопрятным.

Кухонные гиганты: стол «на всякий случай»

Массивный раздвижной стол, который занимает половину кухни ради банкета раз в три года — одна из главных ошибок планирования.