Шашлык без промахов: шеф-повар из Подмосковья раскрыл 5 правил идеального мангала

Перед майскими праздниками жители Подмосковья штурмуют магазины в поисках товаров для пикника. Однако даже лучший маринад не спасет мясо, если жаровня выбрана неправильно. Шеф-повар Альберт Ушаков объяснил, почему на мангале нельзя экономить и как рассчитать его размер под свою компанию, пишет REGIONS .

1. Толщина металла: секрет сочности

По словам Альберта Ушакова, толщина стенок — это критический фактор. Именно от нее зависит, будет ли мясо жариться или просто сохнуть.

0,5–1,5 мм: «Одноразовые» варианты. Не держат тепло, гнутся от жара и быстро прогорают.

2–3 мм: Золотая середина для дачника. Хватит на 2–4 года при аккуратном использовании.

4–6 мм: Выбор профессионалов. Работает как батарея, отдавая ровный, стабильный жар годами.

Чугун: Вечный материал, но боится ударов и очень тяжел.

2. Геометрия жарки: глубина и ширина

Форма мангала определяет, сгорит ли ваш шашлык снаружи, оставшись сырым внутри.

Идеальная глубина: 13–18 см от углей до мяса. Если глубже 20 см — мясо будет «томиться», если меньше 10 см — обуглится.

Стандартная ширина: 30–35 см. Это оптимальный размер под рабочую часть классического шампура.

3. Размер имеет значение: формула 10 сантиметров

Длину мангала нужно выбирать исходя из количества гостей. Шеф предлагает простую формулу: на один шампур требуется 8–10 см длины жаровни.

Для 2–3 человек: 50–60 см (4–6 шампуров).

Для 6 человек: 70–85 см (8–10 шампуров).

Для большой компании: от 100 см.

4. Устойчивость и безопасность

Шеф советует выбирать мангалы в форме трапеции — они устойчивее прямоугольных моделей. Идеальная высота ножек для комфортной работы — 75–85 см. Дополнительный плюс — наличие нижней полки, которая делает конструкцию тяжелее и надежнее.

5. Технологичный бонус: зольник

Вместо «прошлого века» — дырок по бокам — эксперт рекомендует искать модели с зольником (выдвижным ящиком под решеткой). Это обеспечивает равномерный приток воздуха снизу и позволяет легко чистить мангал после готовки.