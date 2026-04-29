Интеллект в миниатюре: почему жители Подмосковья массово пересаживаются с кошек на декоративных крыс

Забудьте о стереотипах про грязных разносчиков заразы. В Подмосковье растет спрос на декоративных крыс, которые по уровню привязанности и ума не уступают собакам. Ветеринар Лариса Супникова объяснила, почему крыса — это идеальный компаньон для современного горожанина и как зверьки умудряются дрессировать своих хозяев, пишет REGIONS .

Умнее кошек: собачий интеллект в теле грызуна

По словам Ларисы Супниковой, интеллект крысы часто недооценивают. Эти животные способны на то, что не под силу многим другим мелким питомцам:

Дрессировка: крысы легко учат команды, приносят мелкие предметы, проходят сложные лабиринты и даже играют в «баскетбол».

Узнавание: зверьки четко отличают хозяина от чужаков, откликаются на кличку и считывают интонации голоса.

Решение задач: известны случаи, когда крысы самостоятельно вскрывали сложные засовы клеток и даже приносили владельцам тапочки.

Социальный кодекс: почему нельзя покупать только одну крысу

Крысы — высокосоциальные существа. Жизнь в одиночестве для них превращается в мучение, ведущее к депрессии и болезням.

Жизнь в стае: ветеринары настоятельно рекомендуют заводить сразу однополую пару или группу.

Эмпатия: крысы проявляют искреннюю привязанность — они любят «целовать» хозяина в щеку и часами спать на коленях. Для них это знак высшего доверия.

Как приручить грызуна: советы ветеринара

Если вы решили завести крысу, помните о ее инстинктах. Главная ошибка новичков — хватать зверька сверху. Для крысы это движение означает атаку хищной птицы, что вызывает панику.