Опасная трава: почему подмосковным гипертоникам и будущим мамам нельзя пить шалфей

Шалфей часто воспринимается как безобидное средство от боли в горле, однако врачи предупреждают: это мощный фитопрепарат с серьезными побочными эффектами. Терапевт из Домодедова Александра Куденко объяснила, как популярный настой может довести до судорог и почему его категорически нельзя принимать при гипертонии, пишет REGIONS .

Польза шалфея: антисептик в чашке

Листья шалфея богаты эфирными маслами, витаминами С и В, а также розмариновой кислотой. В медицине он ценится за:

Борьбу с ангиной: эффективен для полосканий при тонзиллите и фарингите.

Лечение кашля: ингаляции помогают разжижать мокроту при бронхите.

Помощь при климаксе: фитогормоны растения снижают потливость и частоту приливов вдвое.

Улучшение памяти: исследования 2023 года подтверждают его потенциал в профилактике болезни Альцгеймера.

Скрытая угроза: токсичный туйон

Главная опасность растения заключается в веществе под названием туйон. В больших концентрациях это соединение превращается в нейротоксин.

Особую осторожность стоит проявлять с эфирным маслом шалфея — принимать его внутрь категорически запрещено из-за критической концентрации токсичных веществ.

Группы риска: кому шалфей запрещен

Врач выделила три категории людей, для которых растение может стать фатальным:

Беременные женщины: шалфей снижает прогестерон и провоцирует сокращения матки, что может привести к выкидышу.

Кормящие матери: растение быстро подавляет лактацию (его используют только для прекращения кормления).

Пациентки с миомой и эндометриозом: фитоэстрогены в составе шалфея стимулируют рост гормонозависимых опухолей.

Также шалфей противопоказан при эпилепсии и острых заболеваниях почек.