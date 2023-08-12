Член ЭКОВАС Кабо-Верде выступила против военного вторжения в Нигер

Как заявил президент данной африканской страны Жозе Невеша, Кабо-Верде не станет вмешиваться в дела Нигера и отправлять своих военных в страну для установления там конституционного порядка.

По мнению Невеша, для того, чтобы максимально бескровно разрешить сложившуюся в Нигере обстановку после отстранения мятежными войсками действующего президента страны, необходимо вести интенсивные дипломатические консультации.

«Мы должны все работать на благо восстановления конституционного порядка в Нигере, но ни в коем случае не через военное вмешательство или вооруженный конфликт в данный момент», - приводит агентство Франс Пресс слова президента Кабо-Верде.

Невеш подчеркнул, что готовящаяся ЭКОВАС военная интервенция в Нигер лишь вторгнет регион во «взрывоопасное пространство» и только усугубит сложившуюся там ситуацию.

Ранее сообщалось, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало военной операции в Нигер. Об этом заявил резидент соседнего Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара.