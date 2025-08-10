Членство Украины в НАТО: вропейцы и Киев тайно давят на США

Европейские лидеры и власти Украины требуют от США шанса на вступление страны в НАТО. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание The New York Times (NYT).

Киев и его европейские союзники просят сохранить такую возможность, даже если на данный момент это нецелесообразно.

Кроме того, они требуют включить в соглашение по урегулированию конфликта на Украине гарантии безопасности.

Данные вопросы обсуждались в ходе встречи главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми с представителями Киева и Европы и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом.

Ранее сообщалось о том, что Запад признал провал стратегии в украинском конфликте.