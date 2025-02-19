Члены делегаций РФ и США в Эр-Рияде обсудили энергетические проекты в Арктике

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью для Politico сообщил , что на переговорах между Москвой и Вашингтоном, прошедших в Эр-Рияде, обсуждались потенциальные проекты в Арктическом регионе.

По информации издания, основное внимание уделялось энергетическим инициативам. Дмитриев также отметил, что, по его мнению, возможности для совместных инвестиций между Россией и США стали более реалистичными после этих переговоров.

Высокопрофильные российско-американские обсуждения завершились во вторник, 18 февраля, и продолжались 4,5 часа. От российской стороны на встрече присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

США представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее Дмитриев заявлял, что Соединенные Штаты Америки услышали позицию России в Эр-Рияде и таким образом было положено позитивное начало грядущим дискуссиям.