Глава РФПИ заявил, что США услышали мнение России в Эр-Рияде

Соединенные Штаты Америки услышали позицию России в Эр-Рияде и таким образом было положено позитивное начало грядущим дискуссиям. Об этом в эфире Первого канала сообщил Кирилл Дмитриев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций.

По словам Дмитриева, администрация бывшего президента США Байдена даже не пыталась услышать позицию РФ, но на этот раз все было наоборот. На встрече в Эр-Рияде удалось построить «очень конструктивный» диалог, во время которого участники дискуссии нашли много точек соприкосновения, в том числе по экономическим проектам. При этом руководитель Российского фонда прямых инвестиций уточнил, что предстоит «очень длинная серьезная дорога».

Представители сторон также сошлись во мнении, что две великие супердержавы не могут на протяжении долгого времени игнорировать диалог и не понимать друг друга. Со слов Дмитриева, дискуссия российской и американской делегаций состоялась на равных, а ее участники отнеслись друг к другу с уважением.

Ранее стало известно, что переговорщиков от России по Украине будет назначать президент Владимир Путин.