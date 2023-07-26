ЧС на Каховской ГЭС не отразилась на урожае в Херсонской области

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что чрезвычайная ситуация на Каховской гидроэлектростанции не отразилась на урожайности в регионе. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Алексеенко, предприятия сельского хозяйства продолжают выполнять свою работу и достигать необходимых объемов. Слова председателя правительства приводят РИА Новости.

«Урожай у нас хороший, где-то даже лучше, чем в прошлом году. Конечно, это скажется на урожае будущего периода. Соответственно мы работаем с наукой сейчас, прорабатывается замена севооборота культур, которые более устойчивы к засухе», – сказал Алексеенко.

По его словам, катастрофических последствий из-за ситуации с Каховской ГЭС в регионе не будет, но власти понимают, что в ближайшем будущем необходимо восстановить систему мелиорации.

В ночь на 6 июня ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС, в результате чего была повреждена верхняя часть объекта. Из-за повреждений произошел бесконтрольный сброс воды, которая затопила порядка 30 населенных пунктов Херсонской области.

Украинская сторона обвинили в ЧС российскую, но ВСУ неоднократно наносили удары вблизи гидроэлектростанции, тем самым создавая угрозы мирным жителям.

Каховская ГЭС располагается в 5 км от города Новая Каховка. Является последней ступенью Днепровского каскада.