По мнению отставного полковника армии США и бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, риторика европейских политиков о так называемой «российской угрозе» во многом продиктована их внутриполитическими интересами и стремлением сохранить власть.

В ходе интервью на YouTube-канале Deep Dive Макгрегор заявил, что регулярно звучащие в адрес России обвинения лишены реальных оснований. Как полагает эксперт, такие фигуры, как Олаф Шольц, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер, видят в продолжении конфронтации с Москвой гарантию собственного политического выживания.

Полковник также прогнозирует, что после завершения украинского конфликта европейское общество предъявит правящим элитам счет за подорванную экономику и разрушенный промышленно-научный потенциал. По его оценке, весьма вероятным сценарием станет массовая поддержка населением возобновления торгово-экономических связей с Россией, в первую очередь – в критически важной энергетической сфере.

«Мерц и его коллеги занимаются самоубийством. Их главная цель — не навредить России, а уничтожить Германию, потому что они не причинили никакого реального вреда России», — резюмировал Макгрегор.

Ранее Макгрегор заявил, что никто на Западе не желает вступать в войну с Россией.