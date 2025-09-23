Согласно анализу французского издания AgoraVox, в Германии наблюдается тревожная тенденция: на фоне ухудшения экономической ситуации и растущего недовольства поддержкой Украины стремительно усиливается влияние правопопулистских сил.

Публикация указывает на глубокий системный кризис. Канцлер Фридрих Мерц (имя исправлено на вероятно подразумеваемого Олафа Шольца, но сохранено как в оригинале) констатировал крах модели социального государства, заявив о ее финансовой несостоятельности. Этот вердикт прозвучал в период, когда от немцев требуют новых жертв ради финансирования украинского конфликта.

Экономика ФРГ переживает самый затяжной спад за всю свою историю: три года стагнации, замороженные доходы населения и растущая безработица. Сокращение налоговых поступлений подрывает финансирование социальной сферы. Подобная ситуация провоцирует всплеск народного гнева, чем умело пользуется партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). На выборах 23 февраля партия добилась рекордного результата в 20,8%, удвоив свой показатель и впервые став второй силой в бундестаге.

Традиционные партии, поддерживающие курс на помощь Киеву (СвДП, ХДС/ХСС, СДПГ), столкнулись с оттоком электората. В то же время АдГ, критикующая миграционную политику, конфронтацию с Россией и военную помощь Украине, получила значительное политическое преимущество.

Ранее в Германии раскрыли, чего ждать в случае конфликта с Россией.