Планируемый визит Владимира Зеленского во Францию спровоцировал волну негодования среди читателей влиятельной газеты Le Figaro . Поводом для столь резкой реакции стало известие о визите, который состоится в разгар масштабного коррупционного скандала на Украине.

Комментарии подписчиков издания полны сарказма и открытого возмущения. Один из пользователей в эмоциональном порыве задался вопросом: «Что, опять?! А потом он уедет и увезет с собой очередные миллионы, которые ему отдаст его дружок Макрон? За счет французов!»

Другой читатель предпочел ироничный тон, кратко сформулировав предполагаемую суть переговоров: «Зеленский Макрону: пжалста, у тебя не будет одного евро?»

Третий комментатор выразил распространенное среди аудитории мнение, заявив: «Зеленский приедет забрать чемоданчик с евро для себя и для своих друзей. Оно того стоит!»

Некоторые высказывания содержали еще более жесткие обвинения. Так, по мнению очередного читателя, цель визита может быть и наставительной: «Зеленский научит Макрона, как воровать из казны, чтобы потом после завершения президентского срока жить припеваючи».

Ранее сообщалось о том, что лидер «Патриотов» Филиппо раскритиковал визит Зеленского во Францию.