«Что, опять?! А потом он уедет и увезет с собой очередные миллионы». Что известно о визите Зеленского во Францию?
Визит Зеленского в Париж вызвал возмущение французов
Планируемый визит Владимира Зеленского во Францию спровоцировал волну негодования среди читателей влиятельной газеты Le Figaro. Поводом для столь резкой реакции стало известие о визите, который состоится в разгар масштабного коррупционного скандала на Украине.
Комментарии подписчиков издания полны сарказма и открытого возмущения. Один из пользователей в эмоциональном порыве задался вопросом: «Что, опять?! А потом он уедет и увезет с собой очередные миллионы, которые ему отдаст его дружок Макрон? За счет французов!»
Другой читатель предпочел ироничный тон, кратко сформулировав предполагаемую суть переговоров: «Зеленский Макрону: пжалста, у тебя не будет одного евро?»
Третий комментатор выразил распространенное среди аудитории мнение, заявив: «Зеленский приедет забрать чемоданчик с евро для себя и для своих друзей. Оно того стоит!»
Некоторые высказывания содержали еще более жесткие обвинения. Так, по мнению очередного читателя, цель визита может быть и наставительной: «Зеленский научит Макрона, как воровать из казны, чтобы потом после завершения президентского срока жить припеваючи».
Ранее сообщалось о том, что лидер «Патриотов» Филиппо раскритиковал визит Зеленского во Францию.