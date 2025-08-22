Что скрывает игра Трампа в «кошки-мышки» с Кремлем? В Киеве раскрыли планы Вашингтона

Угрозы со стороны президента США Дональда Трампа не способны оказать устрашающего воздействия на Россию, поскольку он лишен возможности диктовать свои условия как руководству страны, так и ее союзникам. Такую позицию в ходе интервью для YouTube-канала аналитика Александра Лазарева озвучил украинский политолог Юрий Дудкин.

Специалист подчеркнул, что на современной геополитической арене невозможно принудить к каким-либо действиям Россию, Китай или КНДР, поскольку эти страны в первую очередь отстаивают свой национальный суверенитет.

Дудкин также добавил, что хотя Трамп известен своей склонностью к провокационным заявлениям, например, о возможности заставить Владимира Путина и Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, в реальности он не обладает необходимыми рычагами влияния для осуществления таких угроз.

Ранее сообщалось о том, что ЕС предложили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.