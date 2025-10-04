Что скрывается за «чрезмерной властью» Германии? Сенсационное признание Меркель и ее рецепт дипломатии для Украины

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в беседе с редакцией издания Partizán высказалась о необходимости поиска дипломатических путей для разрешения ситуации вокруг Украины, сообщают «Известия».

Меркель подчеркнула, что, несмотря на важность военного усиления Европы, полностью исключать переговоры нельзя. ‎

«В вопросе российско-украинского конфликта, с одной стороны, нам нужно становиться сильнее в военном отношении, и Европа это делает. Но я также думаю, что, как и во времена холодной войны, дипломатия всегда необходима», — заявила она.

Бывший федеральный канцлер также отметила, что руководителям европейских государств крайне важно заблаговременно и сообща прорабатывать возможные дипломатические шаги и их потенциальные последствия для развития событий.

Касаясь своего опыта руководства страной, Меркель опровергла представления о наличии у ФРГ или у нее лично доминирующего влияния в международных делах. По ее словам, успех в мировой политике достигается исключительно коллективными усилиями, а любые инициативы обречены без достижения консенсуса между государствами.

Ранее эксперт по Германии Артем Соколов сообщил, что после отставки Меркель не интересуется политикой.