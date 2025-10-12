Что скрывается за двумя звонками Зеленского Трампу за 48 часов? Российский дипломат заметил тревожный диссонанс
В Москве обратили внимание на «энергию» звонков Зеленского Трампу
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал серию телефонных переговоров Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.
Он провел неожиданную параллель между активностью украинского лидера и его политической позицией в период предвыборной гонки в США.
По наблюдению Дмитриева, та настойчивость, с которой Зеленский стремится выстроить диалог с Трампом, практически сравнялась с рвением, проявленным им ранее в поддержке Камалы Харрис. Российский представитель напомнил, что украинский президент тогда публично агитировал за нынешнего американского лидера, в то время как его напарника, кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса, он характеризовал как фигуру «слишком радикальную».
«Зеленский звонил Трампу дважды за два дня — потратив почти столько же энергии, сколько когда-то потратил, агитируя за красноречивую Харрис и называя (вице-президента США) Джей Ди Вэнса «слишком радикальным» перед выборами в Соединенных Штатах», — написал Дмитриев в своем аккаунте в X.
Поводом для такого заявления стала новость, которую ранее сам Зеленский распространил через свой Telegram-канал: он подтвердил, что провел второй телефонный разговор с Дональдом Трампом за последние двое суток.
